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Новости погоды

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Пик атмосферного давления в Москве пройден!

ИА "Метеоновости" / 14:23 Четверг, 21 ноября

  Сегодня до 13 часов атмосферное давление в Москве и области повышалось. На станции ВДНХ давление воздуха достигло 772,3 мм рт ст, (1029,4 гПа). До рекордных значений 1993 года не хватило 4 мм, (5,3 гПа). Последний раз столь высокое давление было в Москве 30 ноября 2002 года.

22 и 23 ноября атмосферное давление немного понизится, но останется значительно выше нормы, около 770 мм( 1026,7 гПа).

И в прошлом году 11 и 12 ноября атмосферное давление на ВДНХ было в таких же пределах. / meteonovosti.ru /
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