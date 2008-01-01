

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 21 ноября



В 15 часов в Москве малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5,4..-4,5 градуса; Северном -5,6..-4,5 градуса, Северо-восточном -6,3..-5,3 градуса, Восточном -6,0..-5,9 градуса, Юго-восточном -5,7..-4,7 градуса, Южном -5,3..-4,6 градуса, Юго-Западном -5,6..-5,0 градуса, Западном -5,9..-4,4 градуса, Северо-западном -5,9..-4,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -6,2..-5,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха --5,3..-4,7 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



