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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 21 ноября

  В 15 часов в Москве малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5,4..-4,5 градуса; Северном -5,6..-4,5 градуса, Северо-восточном -6,3..-5,3 градуса, Восточном -6,0..-5,9 градуса, Юго-восточном -5,7..-4,7 градуса, Южном -5,3..-4,6 градуса, Юго-Западном -5,6..-5,0 градуса, Западном -5,9..-4,4 градуса, Северо-западном -5,9..-4,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -6,2..-5,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха --5,3..-4,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
-6
Пт.
22 ноя.
-3
Сб.
23 ноя.
-3
Вс.
24 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Маради		 -41
Шелагонцы

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Читоргарх

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