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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 21 ноября



Погоду в столичном регионе будет определять антициклон с центром над Татарстаном. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -5..-7 градуса, по области -5..-10 . Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 70-75%. / meteonovosti.ru /



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