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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:42 Пятница, 22 ноября



Предстоящим днем погоду в столичном регионе продолжит определять обширный малоподвижный антициклон. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3 по области -8..-3 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 772 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Основным биотропным погодным фактором для метеозависимых людей в Москве и области остается высокий фон атмосферного давления. На общее состояние и самочувствие человека в привычном климате (постоянное место жительства) оно обычно не оказывает ощутимого влияния. Сбой в общем состоянии и метеопатические реакции, чаще всего, возникают при резких, непериодических колебаниях, даже при отклонении на 3-5 мм.рт.ст. В этих случаях нарастают симптомы общего недомогание, упадок физических сил, не возможность сосредоточиться на умственной работе, тяжесть и головные боли, шум в ушах и головокружение. Очень высокое атмосферное давление, сохраняющееся в течение последних дней, может вызывать ухудшение самочувствия у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями - прежде всего при гипертонии, атеросклерозе сосудов, перенесенных сосудистых нарушениях головного мозга, инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, вегето-сосудистой астении и др. Могут также участиться приступы бронхоспазма, мигрени.



Не следует паниковать и пугаться, необходимо успокоиться и постараться максимально снизить физические и умственные нагрузки, можно принять успокаивающие и седативные препараты растительного происхождения, необходимо контролировать артериальное давление, снять болевые симптомы (головные боли, боли в области сердца) лекарственными средствами рекомендованные врачом.



Геомагнитный фон 22 ноября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /



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