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Арктический воздух заморозил Нижнее Поволжье



ИА "Метеоновости" / 10:21 Пятница, 22 ноября



Холодный воздух Арктики, ворвавшийся на юг Европейкой России, вызвал сильное похолодание в Нижнем Поволжье. По южной периферии арктического антициклона, уже несколько дней продолжается адвекция холодного воздуха, которая сопровождается усилением ветра в порывах до 20 м/с. В Астраханской и Волгоградской областях еще в ночь на 21 ноября температура местами понижалась до 14-15 градусов, а минувшей ночью при прояснениях мороз окреп до -20. Средняя за сутки температура воздуха в Нижнем Поволжье оказалась ниже нормы для этих дней ноября на 6-8 градусов.



Морозы пришли без снега, поэтому такая низкая температура воздуха может стать причиной промерзания почвы, повреждения и гибели плодовых деревьев и кустарников.



В дневные часы от -5 до -10 градусов, но при пронизывающем северо-восточном и восточном ветре, даже при порывах до 15 м/с, эффективная температура может падать до -15..-20 градусов. Поэтому мороз воспринимается, как очень суровый. / meteonovosti.ru /



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