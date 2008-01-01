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Новости погоды
В Москве ночной мороз усилился
ИА "Метеоновости" / 10:56 Пятница, 22 ноября
Для студеного антициклона характерно, что вторая ночь, когда в условиях малооблачной погоды происходит интенсивное выхолаживание воздуха, бывает холоднее первой. Антициклоны редко изменяют этому правилу.
Так и произошло в столичном регионе. В ночь на 21 ноября на ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до -8.5, а в ночь на 22 ноября до отметки -10.7 градусов. И на ТСХА в ночь на четверг температура понижалась до -8.4, а минувшей ночью до -10.2 градуса.
Это же тенденция сохранилась и на большей части Московской области: в ночь на 22 ноября в районе Черустей было -15.4 градуса, а предыдущей ночью -12.7.
И ближайшие 2 ночи в Москве и области будет холодно, минимальная температура в столице местами еще может понижаться до -10..-12 градусов, в Подмосковье до -15. И лишь в последней пядидневке осени температура начнет повышаться. / meteonovosti.ru /
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