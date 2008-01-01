

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Коварный антициклон командует погодой в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:31 Пятница, 22 ноября



Вторые сутки подряд столичный регион находится во власти арктического антициклона. Атмосферное давление сохраняется очень высокое, фон температуры удерживается ниже климатической нормы почти на 5 градусов.



Днем ярко светит солнце, и кажется, что вот-вот потеплеет. Но и днем мороз "щиплет нос". А происходит это из-за высокой влажности воздуха. Это в зимнее время, когда арктические моря покрыты льдом, влажность воздуха в подобных антициклонах мала.



А пока, при относительно теплой Арктике, воздух с Карского моря приходит довольно влажный. И это сказывается на эффективной температуре, при морозе -10 градусов, и влажности воздуха 80-90%, как было утром 22 ноября, казалось, что на улице даже не декабрьский, а январский мороз! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



