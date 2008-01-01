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Новости погоды

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Коварный антициклон командует погодой в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:31 Пятница, 22 ноября

  Вторые сутки подряд столичный регион находится во власти арктического антициклона. Атмосферное давление сохраняется очень высокое, фон температуры удерживается ниже климатической нормы почти на 5 градусов.

Днем ярко светит солнце, и кажется, что вот-вот потеплеет. Но и днем мороз "щиплет нос". А происходит это из-за высокой влажности воздуха. Это в зимнее время, когда арктические моря покрыты льдом, влажность воздуха в подобных антициклонах мала.

А пока, при относительно теплой Арктике, воздух с Карского моря приходит довольно влажный. И это сказывается на эффективной температуре, при морозе -10 градусов, и влажности воздуха 80-90%, как было утром 22 ноября, казалось, что на улице даже не декабрьский, а январский мороз! / meteonovosti.ru /
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