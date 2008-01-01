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Новости погоды

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Волна холода вышла за западные границы России

ИА "Метеоновости" / 12:18 Пятница, 22 ноября

  Освоив Европейскую часть России, волна арктического воздуха вышла за её западные границы и накрыла наших ближайших соседей. Резко похолодало на Украине - прошедшей ночью в восточной части подморозило до -11:-13, в Киеве термометр показал -9,7. Холодно до -7..-10 в Беларуси и Молдове, в Кишиневе прошел небольшой снег.

В последнюю очередь зона отрицательной температуры добралась до стран Прибалтики - пока здесь всего лишь заморозки до -1..-4. Для прибалтийских республик такая погода - по сезону, но местами отмечается порывистый юго-восточный ветер до 10-15 м/с, который добавляет дискомфорта и усиливает ощущение холода.

В конце недели на западной периферии антициклона погода существенно не изменится - преимущественно без осадков, в отдельных районах возможен небольшой снег. В Прибалтике морозы немного окрепнут. Как и на территории России, характерной особенностью остается повышенное атмосферное давление. / meteonovosti.ru /
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