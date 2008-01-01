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Пик штормовой погоды на юге России пройден



ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 22 ноября



антициклона с давлением в центре более 1050 гПа. А область пониженного атмосферного давления с Черного моря сместилась на Турцию. Это уменьшит градиенты атмосферного давления, и ветер на Черноморском побережье станет ослабевать.



По восточной периферии антициклона студеный воздух достиг предгорий Кавказа, что спровоцировало бору в районе Новороссийска. Вечером 21 ноября порывы северо-восточного ветра достигали ураганной силы 33 м/с. В ночь на 22 ноября температура понизилась до отрицательных значений, но при ветре было ощущение пронизывающего мороза. И днем в пятницу в районе Новороссийска сохранится сильный ветер, в порывах до ураганного.



Утром 22 ноября сильный ветер вызвал сгон воды в Таганрогском заливе до опасной отметки 2 метра. Сгон пока продолжается.



В субботу на Черноморском побережье сохранится северо-восточный, восточный ветер, местами с порывами 15-20 м/с, в Краснодарском крае до 23 м/с, в районе Новороссийска до 28 м/с, утром до 31 м/с. К началу будущей недели восточный и северо-восточный ветер начнет ослабевать до 15-18 м/с, на участке Анапа-Геленджик до 20 м/с, в районе Новороссийска до 23-25 м/с.



Зона сильных ветров протянулась вдоль всего Черноморского побережья России и охватила Крым. В пятницу от Керчи до Евпатории ветер окрепнет до 23-25 м/с, в районе Феодосии 12-17 м/с, в Ялте до 20 м/с. Высота волн достигнет 2 м,а в Керчи и 3.5 метров. В субботу в Крыму сохранится сильный ветер 12-17 м/с, местами с порывами 22-27 м/с. А в воскресенье ветер начнет ослабевать. / meteonovosti.ru /



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