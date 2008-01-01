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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Пятница, 22 ноября



В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4,6..-2,9 градуса; Северном -5,1..-3,3 градуса, Северо-восточном -5,4..-2,8 градуса, Восточном -5,2..-4,5 градуса, Юго-восточном -7,1..-4,6 градуса, Южном -6,1..-3,3 градуса, Юго-Западном -5,4..-3,6 градуса, Западном -5,9..-4,3 градуса, Северо-западном -5,6..-4,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -5,7..-5,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -6,2..-4,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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