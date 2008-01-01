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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:44 Пятница, 22 ноября

  В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4,6..-2,9 градуса; Северном -5,1..-3,3 градуса, Северо-восточном -5,4..-2,8 градуса, Восточном -5,2..-4,5 градуса, Юго-восточном -7,1..-4,6 градуса, Южном -6,1..-3,3 градуса, Юго-Западном -5,4..-3,6 градуса, Западном -5,9..-4,3 градуса, Северо-западном -5,6..-4,6 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -5,7..-5,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -6,2..-4,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-4
Пт.
22 ноя.
-3
Сб.
23 ноя.
-3
Вс.
24 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+37
Келимане		 -41
Екючю

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бхагалпур

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