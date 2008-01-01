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Новости погоды

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Побережье Магаданской области засыпет снегом

ИА "Метеоновости" / 12:48 Пятница, 22 ноября

  Циклон, который в последний рабочий день находится над Забайкальем, накануне отметился сильными осадками в виде снега, мокрого снега в Бурятии.

Поднимаясь к северо-востоку, в ночь на субботу он принесет сильные осадки (снег, мокрый снег) на север Приамурья. В зоне ненастной погоды будет находиться и Хабаровский край, где 23 ноября осадки, местами сильные, на юге мокрый снег с дождем, ветер в отдельных районах окрепнет до 15-20 м/с.

В воскресенье циклон выйдет на акваторию Охотского моря и с новой силой ударит по побережью Магаданской области. Здесь ожидается снег, местами сильный, ночью ветер окрепнет до 15-20 м/с, днем он усилится до 22 м/с, разыграются метели. В начале новой недели центр циклона подойдет к Магадану, а вместе с ним и ненастная погода. На побережье будут продолжаться снегопады, местами сильные, ночью сильный ветер 15-20 м/с, местами его порывы достигнут штормовой силы, 25-30 м/с, днем ветер станет слабее, не более 20 м/с, сохранятся метели. / meteonovosti.ru /
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