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Новости погоды

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На юг Таймыра возвращаются морозы

ИА "Метеоновости" / 13:10 Пятница, 22 ноября

  Накануне юг Таймыра находился в теплом секторе циклона, и среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 4-6 градусов, но до рекордных значений дело не дошло.

В субботу циклон покинет опекаемую территорию и на его место распространится гребень европейского антициклона. При переменной облачности и южном ветре в течение суток, по местным меркам, морозы небольшие, около -20 градусов.

Но уже в воскресенье юго-западный ветер усилится в порывах до 12 м/с и начнет затягивать с востока Красноярского края студеный воздух и морозы в течение суток окрепнут до -25..-30, местами до -33..-38 градусов.

Но уже в начале новой недели с запада подоспеет новый циклон, а вместе с ним зона сильных снегопадов, ветер местами усилится в порывах 17-22 м/с, поднимутся метели; ночью сохранятся крепкие морозы, а днем температура повысится до -13..-18, местами до -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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