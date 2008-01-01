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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:00 Суббота, 23 ноября



Субботний день для москвичей и жителей Подмосковья окажется солнечным, морозным и сухим. Причиной тому останется малоподвижный антициклон, который все же начал терять свою силу. Атмосферное давление понизится до 768 мм рт ст., но пока еще останется на повышенном фоне. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градусов. Ветер южный 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области погода по-прежнему будет формироваться под влиянием мощного антициклона: морозная погода на фоне высокого атмосферного давления. Содержание кислорода в приземном слое повышенное.



По медицинской оценке - это крайне неблагоприятное сочетание метеопараметров, при которых формируется спастический тип погоды. У метеозависимых людей, склонных к частым приступам стенокардии, мигрени, страдающих нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией, неустойчивым артериальным давлением, перенесших сосудистые нарушения: инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, в такие дни возрастает риск ухудшения самочувствия. Даже у практически здоровых людей возможны проявления различных симптомов недомогания, а у больных бронхиальной астмой могут развиваться приступы бронхоспазма.



Метеозависимые люди в таких неблагоприятных погодных условиях должны придерживаться следующих правил: соблюдение режима труда и отдыха, по мере возможности ограничить тяжелые физические нагрузки, постараться избегать стрессовых ситуаций и обязательное медикаментозное лечение. / meteonovosti.ru /



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