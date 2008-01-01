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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:00 Суббота, 23 ноября



Прошедшие две декады ноября радовали москвичей и гостей столицы теплом. Но арктический антициклон, резко ворвавшись на Европейскую территорию, принес декабрьские морозы. Среднесуточная температура воздуха в Москве ниже климатической нормы на 7 градусов.



Но бывали годы и с аномально холодной погодой. Так, 23 ноября 1902 года, в столице воздух остывал до -19.2 градуса, что и остается по сию пору суточным минимумом температуры. А в 2008 году после полудня воздух разогрелся до +10.5 градусов, и с тех пор теплее в этот день не было ни разу. В 1996 году в Москве прошли сильные осадки, выпало 16.7 мм при месячной норме 58 мм.



В прошлом, 2018 году, в Москве среднесуточная температура воздуха была в пределах многолетних значений. Ночью температура понижалась до -3.7, да и днем она была отрицательной, -1.3 градуса, и без существенных осадков. / meteonovosti.ru /



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