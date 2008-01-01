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Новости погоды

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Забайкальский циклон штурмует Хабаровский край

ИА "Метеоновости" / 10:59 Суббота, 23 ноября

  Накануне циклон, с центром над Забайкальем прошелся сильными снегопадами, количеством до 12 мм осадков по Бурятии, на востоке Забайкальского края выпало до 7 мм. Поднимаясь к северо-востоку он задел Амурскую область, где выпало до 16 мм, в отдельных районах ветер усиливался в порывах до 19 м/с. Прошли осадки и на юге Хабаровского края, количеством до 11 мм, местами они сопровождались порывистым, до 20 м/с, ветром.

Циклон, поднимаясь к северо-востоку, в субботу будет засыпать сильными осадками в виде снега и мокрого снега центральные районах Хабаровского края. В воскресенье центр циклона выйдет на север края, в Охотском районе ожидаются снегопады, местами сильные, в отдельных районах разыграются метели при ветре в порывах 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
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