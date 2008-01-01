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Новости погоды

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Венецию ждет новое наводнение?

ИА "Метеоновости" / 11:32 Суббота, 23 ноября

  Обширный и глубокий атлантический циклон с давлением в центре менее 985 гПа, подошел к западному побережью Франции, а его атмосферные фронты опутали центральную и южную Европу. В сфере влияния атмосферного вихря идут осадки разной интенсивности и продолжительности, местами они сопровождаются резким, а подчас и порывистым ветром, во влажном воздухе формируются довольно густые туманы, ухудшая видимость до 300-500 метров.

Вновь начавшиеся дожди в Италии, сегодня они небольшие, а уже в ночь на воскресенье они ожидаются более интенсивные, днем они будут идти практически без перерыва. И снова речь о Венеции, которая уже пострадала от недавнего наводнения, когда уровень воды трижды повышался до опасных отметок, и большая часть города оказалась подтопленной.

Новая порция дождей может спровоцировать в Венеции уже 24 ноября очередной подъем уровня воды более, чем на 100 см. Велика вероятность, что уровень воды будет высоким в течение нескольких дней. / meteonovosti.ru /
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