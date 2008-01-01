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На Ямале резкое понижение температуры



ИА "Метеоновости" / 12:20 Суббота, 23 ноября



В последний рабочий день уходящей недели, из района Новой Земли к Ямалу подошел циклон, а вместе с ни и теплый воздух, и среднесуточная температура превысила многолетние значения на 2-3 градуса. В субботу центр циклона переместился на Гыданский полуостров (восток Ямало-Ненецкого автономного округа). По мере продвижения, атмосферный вихрь будет сыпать снегом разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, но еще тепло, -1..-6 градусов.



В воскресенье, в тылу циклона, атмосферное давление будет расти, облаков станет меньше, снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого, и только местами. Температура резко понизится: ночью -21..-26, при прояснениях до -31 градуса, днем -19..-24, местами до -29, только на западе (куда приблизится атмосферный фронт с запада) -10..-15 градусов. Среднесуточная температура воздуха не только приблизится к своим климатическим значениям, но и окажется ниже. / meteonovosti.ru /



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