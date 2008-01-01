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Рекордный мороз в Карачаево-Черкессии



ИА "Метеоновости" / 13:39 Суббота, 23 ноября



Восточный и северо-восточный ветер, ворвавшийся в южные районы Европейской России, обусловил не по сезону холодную погоду, среднесуточная температура ниже многолетних значений на 4-6 градусов.



В Карачаево-Черкессии обвал холода произошел 21 ноября. Еще 20 числа в Шаджатмазе среднее значение за сутки было выше климатической нормы на 3.5 градуса, а уже 21 ноября ниже на 7.5 градусов.



Шаджатмаз - часть Скалистого хребта горной системы Бальшого Кавказа. Помимо хребта включает одноименную реку и вершину. На Жатмазском хребте сформировался высокогорный научный кластер. Здесь располагаются организации, ведущие деятельность в различных областях науки и среди них метеостанция.



В Шаджатмазе, в результате арктического вторжения, обновился абсолютный минимум 21 ноября, новый -12.9, что ниже предыдущего на 0.9 градуса тридцатичетырехлетней давности. В ночь на 22 ноября среднесуточная температура воздуха оставалась ниже нормы на 6.8 градуса и вновь обновился рекорд минимальной температуры. В Шаджатмазе в условиях малооблачной погоды воздух остывал до -13.4 градуса, прежний -12.5 наблюдался 18 лет тому назад.



В воскресенье в Карачаево-Черкессии увеличится облачность, но осадков по-прежнему не будет, на севере республики порывы ветра восточной четверти будут достигать 15 м/с, морозы станут мягче, ночью -5..-10, в начале недели не ниже -8. / meteonovosti.ru /



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