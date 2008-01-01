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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:19 Воскресенье, 24 ноября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области сохранится погода спастического типа. Несмотря на незначительное понижение, атмосферное давление остается очень высоким, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме.



Человек по-разному может болеть одной и той же болезнью в разное время года или же при смене климатического региона, а для метеочувствительных людей такие перемены, чаще всего, становятся непосильной нагрузкой для организма. Конец осеннего периода характеризуется довольно выраженной неустойчивостью, что обусловлено влиянием антициклона с аномально высоким атмосферным давлением. Метеопатические реакции с выраженными симптомами недомогания развиваются у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астено-невротические проявления с общей слабостью, снижением физических сил, умственной работоспособности, "скачками" артериального давления и т.д.



Несмотря на то, что погода спастического типа сохраняется уже в течении нескольких дней, вероятность развития погодообусловленных обострений остается, поэтому необходимо проводить плановую профилактику (использовать рекомендованные врачом методы лечения), а также применять различные методы, снижающие неблагоприятные симптомы, охранительный режим: не перегружать организм тяжелыми физическими и эмоциональными нагрузками, нормализовать режим труда и отдыха, помогут и общеукрепляющие и седативные препараты растительного происхождения. / meteonovosti.ru /



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