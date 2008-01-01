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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:05 Воскресенье, 24 ноября



На календаре ноября, а погода за окном в столичном регионе начала декабря, не хватает лишь снега, который припорошил бы землю. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 2-3 градуса, но до рекордных значений дело не доходит.



А вот в позапрошлом веке, в 1890 году, 24 ноября в ранние утренние часы воздух остывал до -22.8 градуса и этот рекорд суточного минимума пока не обновлен. Но в 1926 году воздух прогрелся до +9 градусов, и теплее в этот день с тех пор не было ни разу. 24 ноября 1977 года в Москве выдалось дождливым, выпало 24 мм при месячной норме 58 мм.



В прошлом, 2018 году, в Москве слегка подмораживало, ночью -1.9, днем -0.4 градуса и без существенных осадков. / meteonovosti.ru /



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