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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:10 Воскресенье, 24 ноября

  Воскресное утро встретило москвичей ясной и морозной погодой. Температура воздуха в городе колебалась от -7 до -8 градусов, а на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 9 часов утра она составила -7.4 градуса. На фоне повышенного атмосферного давления, 764 мм рт ст, что на 15 единиц выше нормы, осадков не наблюдалось и было безветренно. Относительная влажность воздуха составила 70-75%. / meteonovosti.ru /
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