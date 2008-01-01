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Восток страны во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 11:09 Воскресенье, 24 ноября



Активные циклоны не оставляют в покое погоду восточных районов России. Вот и в выходные дни циклонический вихрь с центром в Охотском море, подчинил своему влиянию восточную половину Дальневосточного округа. Всю субботу и ночь на воскресенье север Хабаровского края засыпало снегом, выпало до 13 мм осадков, а ветер, усиливающийся до 28 м/с, поднял метель. Сильный снег отмечался на побережье Магаданской области, местами месячная копилка осадков пополнилась на 10-11 мм. Осадки, менее интенсивные, выпадали на южном побережье Хабаровского края, севере Сахалина и на юге Камчатского края. Сильные ветра, до 20 м/с и более, разгулялись на всей территории, примыкающей к акватории Охотского моря. Контрастный атмосферный фронт, связанный с циклоном, дотянулся и до Приморья. В крае отмечался сильный дождь (до 20 мм) и порывы ветра 22 до м/с.



Неспокойной сохраняется погода в воскресенье и в ночь на понедельник: на побережье Магаданской области - сильный снег, метель, ветер 17-22 м/с, в окрестностях Магадана лавиноопасно, на севере Сахалина снег, метель, ветер 16-21 м/с, на юге острова - сильный снег, в северных районах Хабаровского края сильный снег, метель, ветер 18-23 м/с.



В начале недели циклон переберется через Камчатский край и начнет смещаться на северо-восток. В первой половине предстоящей недели он окажет влияние на восточное побережье Чукотского автономного округа, где ожидаются снегопады и ветер штормовой силы. / meteonovosti.ru /



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