Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
24 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Контрасты сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:30 Воскресенье, 24 ноября

  Последний месяц осени на территории Сибири повсеместно начался с аномально теплой погоды. Как на севере, так и в южных районах, температура воздуха значительно превышала средние многолетние значения. Но уже к концу первой декады месяца ситуация стала меняться. И если северные районы оставались под влиянием циклонов, несущих с запада относительно теплый воздух, то в южных районах сформировался обширный антициклон, что привело к интенсивному выхолаживанию земной поверхности в ночные часы. Морозы усилились до -10, а к средине месяца и до -20, а местами и до -27 градусов. Аномально холодная погода сохраняется на юге Сибири по сей день. Так, в субботу в Салехарде ночью столбики термометров понизились лишь до -7 градусов, а днем потеплело и вовсе до -4, а в Новосибирске в то же время морозы усилились ночью до -17, днем ослабели всего на три градуса.

Обратное распределение температуры сохранится и в понедельник: на Ямале ее среднесуточное значение превысит норму на 6-8 градусов, а в Новосибирской области и на юге Красноярского края ожидается на 4 градуса холоднее обычного.

И лишь к завершению месяца справедливость восстановится, и в южных районах Сибири температура воздуха войдет в русло климатической нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Вс.
24 ноя.
-3
Пн.
25 ноя.
-2
Вт.
26 ноя.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Пурния

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100