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Контрасты сибирской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:30 Воскресенье, 24 ноября



Последний месяц осени на территории Сибири повсеместно начался с аномально теплой погоды. Как на севере, так и в южных районах, температура воздуха значительно превышала средние многолетние значения. Но уже к концу первой декады месяца ситуация стала меняться. И если северные районы оставались под влиянием циклонов, несущих с запада относительно теплый воздух, то в южных районах сформировался обширный антициклон, что привело к интенсивному выхолаживанию земной поверхности в ночные часы. Морозы усилились до -10, а к средине месяца и до -20, а местами и до -27 градусов. Аномально холодная погода сохраняется на юге Сибири по сей день. Так, в субботу в Салехарде ночью столбики термометров понизились лишь до -7 градусов, а днем потеплело и вовсе до -4, а в Новосибирске в то же время морозы усилились ночью до -17, днем ослабели всего на три градуса.



Обратное распределение температуры сохранится и в понедельник: на Ямале ее среднесуточное значение превысит норму на 6-8 градусов, а в Новосибирской области и на юге Красноярского края ожидается на 4 градуса холоднее обычного.



И лишь к завершению месяца справедливость восстановится, и в южных районах Сибири температура воздуха войдет в русло климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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