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Новости погоды

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Рекорды российской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:08 Воскресенье, 24 ноября

  Самые большие по величине положительные аномалии температуры воздуха в прошедшие сутки отмечались на юге Дальневосточного округа. В Приморском, на юге Хабаровского краев и в Амурской области среднесуточная температура превысила норму на 10-12 градусов. При этом не обошлось без температурных рекордов. Они были установлены в большинстве пунктов перечисленных выше территорий. Так, в поселке Свиягино, расположенном в Приморье, максимальная температура 23 ноября составила +12.9 градусов, оставив предыдущий рекорд со значением +12.4 в 1999 году. В поселке имени Полины Осипенко Хабаровского края потеплело до +5.4, что также стало рекордом (предыдущий рекорд, -1.4 градуса, удерживался с 1946 года). В Амурской области рекорд установила температура в поселке Софийский Прииск, новый максимум теперь составляет -2.5 градуса, что на 0.3 градуса выше рекорда 1954 года.

Но постепенно тепло уходит с юга Дальнего Востока. Уже в понедельник в Амурской области, на юге Хабаровского и в Приморском краях заметно похолодает, и температура будет на 2-4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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