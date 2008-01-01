

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снег в Москву не спешит



ИА "Метеоновости" / 13:24 Воскресенье, 24 ноября



По средним многолетним данным, первые вылазки снег совершает в столичном регионе в конце октября. А уже в последней пятидневке ноября он укрывает Московскую землю покрывалом до весны. Но в этом году Московская земля свободна от снежного покрова. По прогнозам синоптиков к середине недели усилится влияние атлантических циклонов, которые принесут осадки. В среду и четверг снег покружит, но будет небольшим, а в последующие дни, с повышением температуры до небольших положительных значений, он и вовсе перейдет в фазу мокрого снега вперемежку с дождем. А потому до конца месяца москвичам в снежки не поиграть.



На европейской территории в большинстве районов снежный покров отсутствует. Он отмечается лишь в Мурманской, Архангельской областях, Карелии, Республике Коми, Ненецком автономном округе и в верховье Волги. Наибольшая высота снега - на юге Коми, до 46 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



