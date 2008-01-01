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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:01 Понедельник, 25 ноября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 760 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



В столице и Подмосковье характер погоды изменится мало. Несмотря на небольшое понижение, атмосферное давление сохранится на высоком фоне, будет умеренно морозно, влажностный и кислородный режим в норме. Для здоровых, людей молодого возраста, колебания метеопараметров проходят не заметно, не вызывая дискомфортных и неблагоприятных ощущений, так как у них высокий адаптационный потенциал, функциональные резервы не нарушены, они более тренированы.



Наиболее уязвимы, при таких значительных перепадах метеопараметров, в частности, атмосферного давления, являются метеозависимые люди с наличием в анамнезе длительно текущих заболеваний сердца и сосудов, перенесшие в недавнем времени острые нарушения: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения сердечного ритма. Они, к сожалению, не могут быстро приспосабливаться к колебаниям атмосферного давления, поэтому могут быстро нарастать симптомы нарушения кровотока и сердечно-сосудистых нарушений, изменяется артериальное давление, возрастают симптомы вегетативных и психо-эмоциональных расстройств.



Рекомендации остаются все те же: контроль артериального давления, предупреждение острых болевых симптомов, для чего необходимо строго принимать назначенные врачом лекарства, не перегружать организм, постараться нормализовать сон, режим труда и отдыха, найти время и, если позволяет самочувствие, прогулки на свежем воздухе, которые благоприятно скажутся на кислородном обеспечении организма.



Геомагнитный фон 25 ноября преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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