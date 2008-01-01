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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:41 Понедельник, 25 ноября



Ноябрь приближается к своему завершению, и несмотря на морозы, нагрянувшие на Московскую землю на прошедшей неделе, средняя за 24 дня ноября температура в Москве остается выше нормы на 2-3 градуса. Сегодня в городе сохранится умеренно морозная погода, но уже со вторника начнется заметное повышение температуры. Максимальная температура в Москве в понедельник ожидается от 2 до 4 мороза, а ее среднесуточное значение пока останется ниже нормы на 2-3 градуса. Такие показатели вполне характерны для последних дней ноября и далеки от рекордов. Самым теплым сегодняшний день был в 1969 году, когда максимальная температура повысилась до +9.5 градусов, что стало суточным рекордом.



А самая холодная ночь на 25 ноября отмечалась в далеком 1890 году, под утро морозы усилились до -28.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Подобного "безобразия" погода в Москве не допускала уже более ста лет. Сильными осадками отметился этот день в 1975 году. Московская земля получила 16.5 мм небесной влаги при месячной норме 58 мм.



В прошлом, 2018 году, в Москве слегка подмораживало, ночью -3.8, днем -0.9 градуса, ночью прошел снег количеством до 2 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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