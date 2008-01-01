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В Санкт-Петербурге скоро потеплеет. Надолго ли?



ИА "Метеоновости" / 11:15 Понедельник, 25 ноября



В Санкт-Петербурге скоро потеплеет. Надолго ли?



В конце прошедшей недели петербуржцы почувствовали влияние холодного антициклона. После пасмурной и влажной погода стала вполне комфортной - солнечной и сухой, с легким морозцем днем и небольшим (до -6..-7) - ночью. Правда, по Ленинградской области отмечались более крепкие "минусы" ( -10..-12). Снега, как и большей части Европейской территории России, Санкт-Петербургу не досталось.



Почти всю неделю атмосферное давление будет падать - антициклон разрушается. А под натиском обширного атлантического циклона, центр которого скоро окажется над Британскими островами, он попятился на восток. Перестройка атмосферных процессов уже началась, в ближайшие сутки теплый и влажный воздух с Атлантики принесет в Ленинградскую область повышение температуры до значений около нуля, во второй половине недели до +1..+4. И осадки - снег с переходом в дождь, возможен туман.



Вряд ли потепление будет продолжительным - по расчетам, в финале недели вместе с обвалом холода с севера вернется и зима. Вполне возможно, что на этот раз снег она не забудет. / meteonovosti.ru /



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