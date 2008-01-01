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Новости погоды

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Снег и осадки в Москве в дефиците

ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 25 ноября

  Последние 5 дней ноября в столице и ее окрестностях погода была целиком во власти холодного, мощного, малоподвижного антициклона. Он прослеживается до средней и верхней тропосферы, давление в его центре даже сегодня на 15 единиц выше нормального, а несколько дней назад оно превышало норму на 20-25 единиц. Такая махина подавила всякую возможность образования облаков. Антициклон успешно блокировал проникновение в центр ЕТР атмосферных фронтов, размывая их еще на дальних подступах к столице, за пределами западных российских границ.

В итоге за последние дни в Москве и ее окрестностях вовсе не отмечалось осадков. Только в пригородах, в парках и на дачных участках выкладывала по утрам свои причудливые узоры изморозь. На момент разворота антициклона в сторону Москвы (на 20 ноября) в столице выпало всего 27 мм осадков, что даже меньше половины нормы для ноября, которая составляет 58 мм. Наверстывать упущенное небесная канцелярия начнет в четверг, но это будет всего лишь небольшой снег, который существенно картину не изменит.

В конце рабочей недели и в субботу небесной влаги в разном виде (снег, мокрый снег, дождь) будет выпадать заметно больше, но на ноябрьскую норму количество осадков все равно не выйдет. По предварительным оценкам основные осадки ожидаются в субботу, в Москве выпадет около 10-12 мм. / meteonovosti.ru /
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