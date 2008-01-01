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Падение атмосферного давления в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:16 Понедельник, 25 ноября



Мощный антициклон начал медленно разрушаться и отходить на юго-восток, в Поволжье; в понедельник его центр расположится между Самарой и Саратовом. До четверга атмосферное давление в Москве будет "приходить в норму", понижаясь в среднем на 5 мм ртутного столба за сутки. В пятницу ожидается его резкое падение, и уже в субботу вблизи центра циклона давление в Москве составит 733- 735 мм ртутного столба.



Для метеозависимых и пожилых людей эта неделя может стать весьма неблагоприятной в плане погоды, особенно для лиц с длительно текущими заболеваниями сердца и сосудов, перенесших в недавнем времени острые нарушения: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения сердечного ритма. Адаптационные возможности их организма ослаблены, они не смогут быстро приспособиться к колебаниям атмосферного давления, поэтому у больных и метеозависимых людей очень вероятно заметное ухудшение самочувствия. / meteonovosti.ru /



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