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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Понедельник, 25 ноября

  В 12 часов в Москве небо почти полностью закрывают полупрозрачные перистые облака. Осадков не отмечается. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,3..-2,5 градуса; Северном -3,8..-2,7 градуса, Северо-восточном -4,2..-2,0 градуса, Восточном -3,8..-3,4 градуса, Юго-восточном -5,2..-3,2 градуса, Южном -4,7..-2,5 градуса, Юго-Западном -4,5..-2,5 градуса, Западном -5,2..-3,5 градуса, Северо-западном -4,1..-3,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -5,1..-4,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -4,9..-3,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Ниамей		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Агадир

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