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Новости погоды

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Смена погоды в Москве в середине недели

ИА "Метеоновости" / 12:51 Понедельник, 25 ноября

  Период холодной, но сухой погоды в столичном регионе заканчивается. Атмосферные фронты атлантического циклона, пробьются в столицу и ее окрестности и отметятся сначала в виде небольшого снежка, а затем ожидаются осадки смешанной фазы, что может привести к кратковременной гололедице на дорогах.

Во вторник в Москве по-прежнему без осадков, атмосферное давление останется повышенным, в середине дня около 755 мм рт. ст. В ночь на вторник в Москве -7..-9, по области от -5 до -10 градусов. Днем при переменной облачности -2..-4, в Подмосковье -1..-6 градусов. Ветер слабый.

В среду облаков станет больше, дотянутся облака фронтальных систем с юга и запада, поэтому ночью заметно теплее: в Москве -3..-5, по области -1..-6 градусов. Днем без существенных осадков, ветер с юго-востока станет усиливаться до 5-10 м/с. В Москве -1..-3, по области от 0 до 5 градусов мороза. Средняя за сутки температура приблизится к характерной для этих дней ноября.

В четверг атмосферное давление приблизится к норме. Погода облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, который слегка припорошит землю. Температура воздуха днем в Москве 0..-2 градуса.

В пятницу в Москве и ее окрестностях пройдут небольшие осадки. Ожидается снег и мокрый снег вперемешку с дождем, местами небольшие осадки и переохлажденная морось приведут к образованию гололеда.

Столичная осень закончится оттепелью. / meteonovosti.ru /
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