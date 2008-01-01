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Новости погоды
Осень в Москве идет на рекорд
ИА "Метеоновости" / 13:52 Понедельник, 25 ноября
Осень еще не закончилась, но уже с уверенностью можно сказать, что она окажется в числе лидеров по теплу. Самая теплая осень в Москве была в 1938 и 1974 годах, когда средняя температура сезона превышала норму на 2, 9 градуса. А нынешняя осень идет с превышением нормы на 2,8 градуса.
Последние дни ноября с температурой воздуха близкой к норме существенно не смогут поменять ситуацию. И осень 2019 года в столице окажется если не Золотой, то Серебряной или Бронзовой. / meteonovosti.ru /
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