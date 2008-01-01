Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:21 Понедельник, 25 ноября
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,6..-0,5 градуса; Северном -2,3..-0,4 градуса, Северо-восточном -2,1..-0,3 градуса, Восточном -2,3..-2,0 градуса, Юго-восточном -1,9..-1,5 градуса, Южном -2,0..-1,1 градуса, Юго-Западном -2,8..-0,9 градуса, Западном -2,7..-1,5 градуса, Северо-западном -2,1..-1,1 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура -3,2..-2,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -3,0..-1,4 градуса. / meteonovosti.ru /