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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:41 Вторник, 26 ноября



Несмотря на то, что центр антициклонального вихря сместился в Саратовскую область, он продолжит полноценно распоряжаться формированием погодных условий сегодня и в Московском регионе.



По данным столичных синоптиков днём 26 ноября на северо-западной периферии антициклона осадков не ожидается. Облачность будет переменной, а максимальные значения температуры составят -4..-2 градуса в Москве и -6..-1 - в Подмосковье. Ветер южного направления 2-7 м/с. Атмосферное давление продолжит падать, но все еще останется повышенным, поддерживая погоду спастического типа.



Метеопатические реакции с выраженными симптомами недомогания могут развиваться у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это и астено-невротические проявления с общей слабостью, и снижение физической и умственной работоспособности, "скачки" артериального давления и т.д.



Специалисты рекомендуют проводить плановую профилактику хронических заболеваний (использовать рекомендованные врачом методы лечения), не напрягать организм тяжелыми физическими и эмоциональными нагрузками, нормализовать режим труда и отдыха, помогут общеукрепляющие и седативные препараты растительного происхождения.



Геомагнитный фон 26 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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