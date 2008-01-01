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Сильные дожди и грозы в Греции



ИА "Метеоновости" / 10:23 Вторник, 26 ноября



Средиземноморский циклон в ночь на понедельник вышел на территорию Греции, предварительно обрушив на северо-запад, запад и юг Италии обильные дожди. На острове Капри выпало до 55 мм осадков, в Турине 56 мм, на провинцию Лигурия на границе с Лазурным берегом Франции за минувшие сутки местами пролилось более 60 мм небесной влаги. Венеция на этот раз отделалась небольшим дождем.



В Греции все сутки понедельника при перемещении активных фронтов циклона местами гремели грозы, на севере страны ветер усиливался до 22 м/с. Дождя досталось больше южной половине страны и островам как Ионического, так и Эгейского моря. На остров Кос в Ионическом море вылилось более 50 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 23 м/с. На Родосе в Эгейском море грозы гремели более 12 часов, количество выпавших осадков превысило 30 мм.



Фронты циклона дотянулись и до побережья Турции, там 25 ноября прошли дожди разной интенсивности, отмечались грозы с порывистым ветром. Циклон во вторник окажется в западной акватории Черного моря, интерес он представляет и для жителей Европейской России. Уже в среду, 27 ноября, его атмосферный фронт принесет небольшие осадки, преимущественно в виде снега в центр ЕТР. Сам южный циклон будет и дальше смещаться к северу и втягиваться в систему основного атлантического циклона с центром над Скандинавией и все больше влиять на погоду Центральной России. / meteonovosti.ru /



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