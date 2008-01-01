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Новости погоды

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В Крым возвращается теплая погода с дождями

ИА "Метеоновости" / 10:37 Вторник, 26 ноября

  В последние дни жителям Крыма пришлось одеваться потеплее - холодный антициклон дотянулся и до избалованного теплом полуострова. Вторжение холода произошло на прошедшей неделе и сопровождалось сильным северо-восточным ветром, что делало погоду куда более холодной. Заморозки до -2..-5 продержались несколько ночей подряд, не особенно вдохновляла на прогулки и дневная температура - преобладающие значения составляли +3..+7.

Но на этой неделе крымчан ждет солидная "температурная компенсация". Антициклон отправляется осваивать просторы Казахстана, а Европейская территория России окажется под влиянием области низкого давления над Европой. По её южной периферии на полуостров придет средиземноморское тепло: ночью термометры покажут +5..+8, днем +10..+13. А вечером вторника небольшой волновой циклон с юго-запада принесет дождь и ветер до умеренного.

До субботы включительно дожди могут выпадать ежедневно. В пятницу при прохождении атмосферного фронта с запада местами возможны сильные дожди и сильный порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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