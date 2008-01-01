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На юге Камчатки бушуют ветра



ИА "Метеоновости" / 11:43 Вторник, 26 ноября



Циклонический вихрь, пришедший с юга, кружит над востоком Чукотки. Циклон глубокий, атмосферное давление в его центре составляет 975 гПа. Атмосферные фронты очень активны. Но проявляются не в осадках, а в штормовом ветре. 25 ноября на юге Камчатского края и на юго-востоке Чукотки ветер в порывах усиливался до 23-28 м/с. Сильные ветра - не такая уж и редкость для юга Камчатки. А на побережье Чукотки ветра бывают и посильнее.



Непогода сохранится на Чукотке еще несколько дней. Циклонический вихрь станет перемещаться к северо-востоку. На Чукотке ожидается снег, на востоке местами мокрый снег, на побережьях морей порывы ветра до 28-33 м/с, метель. Температура воздуха -5..-10 градусов, местами до -15..-20, на побережье -3..+2 градуса. На Камчатке преобладающая температура 0..-5, на севере -10..-15 градусов, снег, мокрый снег, на побережье порывы 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /



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