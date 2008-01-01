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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 26 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3-5,0..-4,1 градуса; Северном -4,4..-3,5 градуса, Северо-восточном -5,4..-4,3 градуса, Восточном -6,4..-5,4 градуса, Юго-восточном -6,5..-5,4 градуса, Южном -6,3..-4,5 градуса, Юго-Западном -5,7..-4,5 градуса, Западном -5,3..-4,1 градуса, Северо-западном -4,1..-2,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -6,3..-6,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -6,6..-3,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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