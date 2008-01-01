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Изморозь и гололед завершают осень



ИА "Метеоновости" / 12:47 Вторник, 26 ноября



зима еще не вступила в свои права. Но осенний пейзаж местами стал по-зимнему белым. Причиной тому стали отложения изморози, а местами и гололед.



Изморозь - явление очень красивое. Особенно кристаллическая, которая наблюдается в малооблачную погоду при температуре воздуха ниже -10 градусов, когда есть дымка или туман, а также слабый ветер. Существует и зернистая изморозь. Для ее образования также необходимо наличие тумана и ветра, но температура воздуха от нуля до -10 градусов. Иногда зернистая облачность переходит в гололед.



Изморозь в минувшие сутки наблюдалась в Мурманской, Тверской областях. Да и юге: в Калмыкии, и на Нижней Волге. Самая мощная изморозь до 8 мм наблюдалась в Волгоградской области (Камышин).



Гололед образуется на растениях, проводах, стенах зданий, когда на охлажденную поверхность намерзают осадки, как правило, морось, переохлажденный или ледяной дождь. Чаще всего, при резком потеплении, когда предметы еще сохраняют отрицательную температуру. В минувшие сутки, 25 ноября, гололед от 1 до 2 мм отмечался в Карелии, Калининградской области, в Ставропольском крае. Самый сильный гололед, до 4 мм, был на Новой Земле.



Следует отметить, что гололед, в отличие от гололедица, явление не только редкое, но и довольно опасное, оно может причинить значительный экономический ущерб. Нередко под тяжестью гололеда ломаются ветви деревьев и провода, что может привести даже к гибели людей. / meteonovosti.ru /



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