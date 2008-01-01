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На юге Восточной Сибири опасный уровень загрязнения воздуха



ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 26 ноября



В Хакасии и на юге Красноярского края зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха. Превышены предельно допустимые концентрации взвешенных части, угарного газа. Жителям регионов рекомендуется не покидать помещения, а в случае ухудшения обстановки могут понадобиться кислородные баллоны.



В ближайшие дни обстановка останется неблагоприятной. Температура воздуха заметно понизилась, как и фон атмосферного давления. Над югом Восточной Сибири установился антициклон. В условиях штиля происходит накопление примесей. Но уже 28 ноября положение улучшится. В зоне действия атмосферных фронтов пройдет снег, способствующий очищению воздуха. Да и ветер развеет вредные примеси. / meteonovosti.ru /



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