Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
26 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Восточной Сибири опасный уровень загрязнения воздуха

ИА "Метеоновости" / 13:25 Вторник, 26 ноября

  В Хакасии и на юге Красноярского края зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха. Превышены предельно допустимые концентрации взвешенных части, угарного газа. Жителям регионов рекомендуется не покидать помещения, а в случае ухудшения обстановки могут понадобиться кислородные баллоны.

В ближайшие дни обстановка останется неблагоприятной. Температура воздуха заметно понизилась, как и фон атмосферного давления. Над югом Восточной Сибири установился антициклон. В условиях штиля происходит накопление примесей. Но уже 28 ноября положение улучшится. В зоне действия атмосферных фронтов пройдет снег, способствующий очищению воздуха. Да и ветер развеет вредные примеси. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-3
Ср.
27 ноя.
-2
Чт.
28 ноя.
0
Пт.
29 ноя.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Досо		 -31
Жатай

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Дуррес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100