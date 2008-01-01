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На Байкале встал первый лед



ИА "Метеоновости" / 13:54 Вторник, 26 ноября



Организаторы частных поездок сообщают, что в мелководных заливах Малого Моря на Байкале уже встал первый лед. Ровный и чистый. По словам очевидцев, у берега уже можно кататься на коньках. А толщина льда доходит до 20 см. На лед уже вышли первые рыбаки. Кое-кто из местных уже ездил по льду на машинах. Но лед еще не крепкий, поэтому лучше не рисковать. На начало декабря намечается первая туристическая группа по Байкалу. Межведомственная акция "Безопасный лед" будет курировать первый выезд группы туристов на Байкал.



К началу декабря лед еще более укрепится. Ведь погода тому способствует. Ночью -20..-25 градусов, а днем -8..-13. Малооблачно, местами небольшой снег. Очень хорошая погода для прогулок на льду. / meteonovosti.ru /



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