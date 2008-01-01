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Новости погоды

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Лютые морозы сковали Якутию

ИА "Метеоновости" / 14:18 Вторник, 26 ноября

  Погодные условия в Якутии определяет обширный антициклон. Что и не удивительно. Обычно зимой на территории Республики Саха именно такая погода: морозы при ясном небе. Температура воздуха в условиях ясного неба в темное время суток очень сильно понижается. Но сейчас в Якутии холодно даже по якутским меркам. Морозы в Верхоянске 26 ноября усилились до -53,6 градуса, а это ниже климатической нормы на 13,1 градуса. Не отстают и другие города, где температура воздуха -40..-45 градусов.

В ближайшие дни морозы не отступят. Температура воздуха в дневные часы -23..-28 градусов, на северо-востоке -34..-39, в низинах -45..-50, на западе -18..-23, на юго-западе -8..-13 градусов. Небольшой и умеренный снег ожидается в северо-западных районах. Следует отметить, что в отдельных районах Якутии снега уже намело достаточно. В некоторых районах высота сугробов доходит до 67 см. / meteonovosti.ru /
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