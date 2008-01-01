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Холод достиг Китая



ИА "Метеоновости" / 14:53 Вторник, 26 ноября



Сибирский антициклон, обеспечивавший морозами Сибирь и Якутию, распался на два ядра. Одно из этих ядер поддерживает 40-градусные морозы в Якутии, а второе отправилось на юг. И температура на всем пути следования антициклона стремительно падала. Резко похолодало в южных районах Восточной Сибири, затем холодный воздух сковал Монголию, Среднюю Азию, добрался и до Китая. На северо-востоке страны резко похолодало. Воздух остыл до -35 градусов! Следует отметить уникальность этого региона. Зимы здесь довольно суровые, и оттепелей здесь никогда не бывает.



Нынешний мороз привлек в Китай много туристов. Люди едут в город Мохэ, чтобы посмотреть на озеро Ляньхуа, скованное морозом. Из-за резкого падения температуры воздуха, озеро застыло очень быстро, а пузырьки метана вмерзли в лед, образовав очень красивый узор на озере. Это уникальное явления можно наблюдать только в районах с морозными зимами. / meteonovosti.ru /



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