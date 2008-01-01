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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 26 ноября

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,2..-1,5 градуса; Северном -2,5..-1,3 градуса, Северо-восточном -3,1..-1,8 градуса, Восточном -3,1..-3,0 градуса, Юго-восточном -3,2..-1,9 градуса, Южном -2,4..-1,6 градуса, Юго-Западном -2,7..-1,7 градуса, Западном -2,7..-1,7 градуса, Северо-западном -2,5..-1,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -3,4 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,6..-0,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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