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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:33 Вторник, 26 ноября
Погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона с центром над Казахстаном. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -1..-6 . Ветер южный, 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха 80-85%. / meteonovosti.ru /
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