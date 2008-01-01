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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:30 Среда, 27 ноября



Предстоящим денем столица и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице -3..-1, по области -5..0. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность около 80-85%.



Погода в столичном мегаполисе умеренно морозная и влажная, продолжится понижение атмосферного давления до нормальных значений, кислородный режим благоприятный. Гиппократ в своих "Афоризмах" писал, что организмы людей ведут себя различно в отношении времен года: одни расположены ближе к лету, другие - к зиме, и болезни протекают различно (хорошо или плохо) в различные времена года, в разных странах и условиях жизни. И с этим нельзя не согласиться, так как для большинства метеочувствительных людей установившаяся в эти дни погода является некомфортной. Колебания атмосферного давления, высокая влажность воздуха, короткий световой день в той или иной степени оказывает негативное влияние на самочувствие, работоспособность и провоцируют нарушения со стороны сердца и сосудов, вегетативные расстройства, обострения суставной патологии. Это могут быть симптомы острых нарушений с болями в области сердца, высоким артериальным давлением, головными и суставными болями, проявлениями психологического дискомфорта, раздражительности, снижением умственной и физической активности.



Геомагнитный фон 27 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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