

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Водоемы Краснодарского края возвращаются в привычные берега



ИА "Метеоновости" / 10:11 Среда, 27 ноября



Из-за очень сухой осень многие реки и озера в Краснодарском крае обмелели, что и стало причиной заметного падения уровня воды в водоемах. Даже Азовское море в выходные дни отступило от берега на 100 метров. Но столь сильный отлив был вызван другими причинами - прежде всего, сильным восточным ветром. Уже вчера, 26 ноября, ветер успокоился, отлив закончился. На Азовском море такое бывает всякий раз, когда дует восточный ветер. Как правило, отливы не влекут за собой серьезных последствий. А местные жители во время отливов исследуют дно. Иногда находят редкие старинные монеты.



Обмелело и Неберджаевское водохранилище, из которого берут воду для обеспечения Новороссийска. В городе с 18 ноября воду дают по часам. Горожане решили использовать прошлый выходной день, 24 ноября, для очистки водохранилища, на дне которого оказалось много мусора.



Сегодня, 27 ноября, пройдут дожди, усилится ветер. Дождливо будет и в последующие дни. Если так пойдет и дальше, то Неберджаевское водохранилище вновь станет полноводным. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



