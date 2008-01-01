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В Поволжье возможен гололед и туман



ИА "Метеоновости" / 10:44 Среда, 27 ноября



В Поволжье пока сохраняется холодная погода. В области гребня отступившего в Казахстан антициклона ночи здесь ясные и морозные. Особенно холодно было на Средней Волге: в Саратовской и Самарской областях в начале недели воздух местами выхолаживался до -18..-20. Но на территории Европейской России началось потепление, связанное с выносом средиземноморского воздуха с юго-запада. Волна тепла доберется и до Поволжья, крепким морозам не устоять.



Однако во второй половине недели на Верхней и Средней Волге ожидается хотя и небольшая, но отрицательная температура. При прохождении теплых атмосферных фронтов с юга осадки могут выпадать не только снегом и мокрым снегом, но и в виде переохлажденного дождя и мороси с образованием опасного гололеда. В этом случае дороги и тротуары покроются ледяной коркой, станет скользко. Водителям и пешеходам следует отслеживать дорожную обстановку, а столкнувшись с гололедом проявлять особую осторожность при движении.



В конце недели дорожную ситуацию в Поволжье может осложнить адвективный туман. / meteonovosti.ru /



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