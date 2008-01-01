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Новости погоды

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Черный цвет неба в режиме погоды

ИА "Метеоновости" / 11:05 Среда, 27 ноября

  Для антициклона, раскинувшегося над центральными районами Красноярского края, согласно метеорологии, характерно голубое небо, солнце и штилевая погода. Но на этот раз такие погодные условия привели к возникновению неблагоприятных метеорологических условий. Причиной тому сильное загрязнение воздуха и при отсутствии ветра их слабого рассеивания.

Вечером во вторник в Красноярск и Минусинске действует режим неблагоприятных метеоусловий. Населению рекомендуют реже выходить из дома, не проветривать помещения, чаще мыть полы, промывать нос физраствором. Промышленные же предприятия должны снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 15-20%.

Даже при ясной погоде небо может быть "черным".

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